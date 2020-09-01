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Новичком ВК "Тюмень" стал Василий Арбузов из Казани

Спорт, 17:32 01 сентября 2020

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Волейбольный клуб "Тюмень" подписал контракт с пасующим игроком из Казани Василием Арбузовым, сообщает пресс-служба спортивного клуба.

21 сентября спортсмену исполнится 25 лет. Родом Арбузов из Казани. Его рост – 191 сантиметр. Профессиональную карьеру начал в 2014 году, отыграв сезон за краснодарское "Динамо" в Молодежной лиге. Затем вернулся в родной город. После чего сначала выступал за "Зенит-УОР", а три последних сезона провел в высшей лиге "А", защищая цвета "Академии-Казань".

Дуэт связующих "Тюмени" в этом сезоне составят Дмитрий Емельянов и Василий Арбузов.

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