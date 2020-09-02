Новая шпунтовая стена защитит Ишим от паводка

| Фото: пресс-служба администрации Ишима | Фото: пресс-служба администрации Ишима

Шпунтовую стену протяженностью 247 метров возводят в Ишиме для защиты от весенних паводков и разрушения дамбы, сообщает пресс-служба городской администрации.

С 2018 года дамбы вдоль реки Ишим подняли на высоту более 11 метров. Укрепить дамбу шпунтовой стеной решили в районе садоводческого общества "Керамик", где подводные ключи подмывают гидротехническую конструкцию.

Подрядчику предстоит погрузить каждую железную трубу при помощи сваебойного агрегата в землю на 10 метров. Поверх железных конструкций будет выполнена опалубка, бетонный ростверк, смонтирован ленточный фундамент, затем выполнен откос гидротехнического сооружения. Эти работы послужат более длительной эксплуатации дамбы, завершить их подрядчик планирует в октябре.

"За три года выполнен колоссальный объем работы. По контракту берегоукрепительные мероприятия продлятся в городе до 2021 года. Но уже сейчас есть полная уверенность в том, что город получил надежный и крепкий щит на случай паводков", - подчеркнул глава Ишима Федор Шишкин.