Юргинские полеводы получили 35 тысяч тонн зерна нового урожая
mcx.gov.ru
35 тысяч тонн зерна нового урожая получили земледельцы Юргинского района на 1 сентября, сообщает Информационно-издательский центр "Призыв".
На полях района обмолочено 51 % площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами.
Лидер страды - ООО "Тюменское подворье", где убрано 69 % полей, урожайность – 28 ц/га. ООО "Агро-М", агрофирма им. Чапаева, структурного подразделения "Лабино", ООО "Согласие", СПК "Палецкая" убрали 50 % полей.
46 комбайнов ведут обмолот и косовицу зерновых культур. Хозяйства формируют семенной фонд – 47 % запасено. Девять предприятий приступили к осенней обработке почвы.