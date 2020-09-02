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Юргинские полеводы получили 35 тысяч тонн зерна нового урожая

Экономика, 17:32 02 сентября 2020

mcx.gov.ru

35 тысяч тонн зерна нового урожая получили земледельцы Юргинского района на 1 сентября, сообщает Информационно-издательский центр "Призыв".

На полях района обмолочено 51 % площадей, занятых зерновыми и зернобобовыми культурами.

Лидер страды - ООО "Тюменское подворье", где убрано 69 % полей, урожайность – 28 ц/га. ООО "Агро-М", агрофирма им. Чапаева, структурного подразделения "Лабино", ООО "Согласие", СПК "Палецкая" убрали 50 % полей.

46 комбайнов ведут обмолот и косовицу зерновых культур. Хозяйства формируют семенной фонд – 47 % запасено. Девять предприятий приступили к осенней обработке почвы.

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# уборка , уборочная кампания , Юргинский район

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