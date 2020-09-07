В Ялуторовском районе построят новую школу

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Школу с дошкольным отделением начали строить в с. Заводопетровском Ялуторовского района по региональной программе замены деревянных школьных зданий в рамках национального проекта "Образование", сообщает администрация района.

В одноэтажном модульном здании площадью 400 квадратных метров будет 36 ученических мест и дошкольное отделение на 20 человек. В школьном блоке будут располагаться учебные и гимнастический класс, буфет с обеденной зоной на 16 посадочных мест. На территории школы планируются площадки для занятий физкультурой и отдыха, а также волейбольная площадка с резиновым покрытием.

Выдано разрешение на строительство, выполнена планировка земельного участка, подрядная организация уже вырыла котлован под будущее строение. На днях на территорию будут завозить стройматериалы. Завершится строительство в июле 2021 года.