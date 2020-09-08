Губернаторские чтения о мире и России после пандемии пройдут в Тюмени

| Фото: оперштаб ТО | Фото: оперштаб ТО

Губернаторские чтения "Мир и Россия после пандемии: что осталось от глобализации" пройдут в Тюмени 8 сентября.

Главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", профессор-исследователь Научно-исследовательского университета "ВШЭ" Фёдор Лукьянов расскажет, почему отличительной чертой предстоящих лет станет неопределённость, а национальные границы приобретают новое значение? Как изменился характер национализма? В форс-мажорной ситуации к кому обращаются граждане? И где государство будет искать новый баланс?

К Губернаторским чтениям можно присоединиться в режиме онлайн. Трансляция начнется 8 сентября в 11 часов на сайте правительства Тюменской области https://admtyumen.ru/. Формат мероприятия - один час лекция Фёдора Лукьянова, один час - дискуссия.