Есенгалий Ибраев: благоприятный бизнес-климат - ключевое преимущество региона

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"Губернаторские чтения" - очень важная для Тюменской области площадка, на которой проходят дискуссии, имеющие практический эффект для развития региональной экономики.

Такое мнение высказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" президент региональной национально-культурной автономии казахов Есенгалий Ибраев, комментируя итоги "Губернаторских чтений", состоявшихся 9 декабря.

"Темой очередных "Губернаторских чтений" стали конкурентные преимущества нашего региона. Основной докладчик, член-корреспондент РАН Сергей Афонцев, обратил наше внимание, например, на новые перспективы развития туристической отрасли в Тюменской области, которые открываются в связи со строительством современного аэропорта в Тобольске. Возникает очень удобная для туристов логистическая схема, в которую могут войти не только древняя столица Сибири и областной центр, но и, например, Ялуторовск", - отметил Есенгалий Ибраев.

Ключевым конкурентным преимуществом региона, по мнению Есенгалия Ибраева, является созданная в Тюменской области благоприятная среда для развития бизнеса.

"Когда казахстанские предприниматели узнают о действующих в Тюменской области многочисленных мерах государственной поддержки бизнеса, то с трудом верят, что такое возможно. Все инструменты поддержки у нас реально работают и эффективно используются на благо региональной экономики", - сказал он.

Еще одно серьезное преимущество региона с точки зрения бизнес-сообщества - высокий интеллектуальный и образовательный потенциал, богатые возможности для подготовки высококвалифицированных специалистов.

"В Тюменской области очень развито профессиональное образование. Любая компания, приходящая в регион с инвестиционным проектом, может организовать обучение и повышение квалификации необходимый ей специалистов в тюменских учебных заведениях. Еще одно конкурентное преимущество Тюменской области - выгодное географическое расположение. Через наш регион проходят Транссибирская железнодорожная магистраль и автотранспортный коридор на север", - отметил президент региональной национально-культурной автономии казахов.

Евгений Бабенко