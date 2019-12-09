Человеческий капитал, образование и наука - основные ресурсы развития Тюменской области, показал опрос

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Человеческий капитал, образование и наука - основные приоритеты и ресурсы развития Тюменской области в среднесрочной перспективе, считают 22% участников Губернаторских чтений, которые проходят в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева.

Таковы итоги интерактивного опроса, который провел перед основным докладом модератор Губернаторских чтений Святослав Каспэ. В опросе приняли участие более 170 человек, каждый мог выбрать три важнейших, по его мнению, приоритета.

Тема Губернаторских чтений - "Конкурентные преимущества Тюменской области: как развивать, где использовать?".

20% опрошенных назвали приоритетным направлением развития региона несырьевые сектора экономики - хай-тек, сельское хозяйство, медицину, сферу услуг. На долю нефтегазовой переработки пришлось 19%, на долю добычи нефти и газа - лишь 10%. Столько же опрошенных назвали в числе приоритетного ресурса выгодное географическое положение Тюменской области. В то же время 19% участников Губернаторских чтений обратили внимание на сформированный в регионе благоприятный бизнес-климат.

"Наличие углеводородного сырья является важнейшим конкурентным преимуществом и России в целом, и Тюменской области. Нельзя придумать ничего глупее, чем от этого преимущества отказываться. Об этом мы говорили не раз. Но любое изменение устоявшейся конъюнктуры должно становиться поводом для мысленных экспериментов. Нужно искать в новых проблемах новые возможности. Это вопрос наличия необходимого интеллектуального ресурса и человеческого капитала. На приумножение этого ресурса и направлены наши чтения", - подчеркнул Святослав Каспэ.

В конце Губернаторских чтений интерактивный опрос будет проведен повторно, отметил модератор.

Евгений Бабенко