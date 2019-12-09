Александр Моор: Губернаторские чтения - традиция, обращенная в будущее

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Проект "Губернаторские чтения" получил второе дыхание. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, открывая очередные Губернаторские чтения в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева.

"Губернаторские чтения за прошедшее десятилетие стали традицией. Но это традиция, которая обращена в будущее. В своем недавнем послании Тюменской областной думе я говорил о том, что мы с вами находимся на длинной дистанции и в очень непростой ситуации. Нужно найти второе дыхание. Как говорится, предлагаешь - начинай с себя. Нужно активизировать широкую, многостороннюю дискуссию об образе будущего Тюменской области. Именно для этого Губернаторские чтения и предназначены", - подчеркнул Александр Моор.

Глава региона поблагодарил партнера Губернаторских чтений - корпорацию СИБУР и ее председателя правления Дмитрия Конова.

"Вхождение СИБУРа в этот проект означает, что корпорация разделяет наше убеждение в том, что такие дискуссии необходимы. Треугольник "власть - бизнес - общество" окончательно достроен и приобрел устойчивость", - отметил Александр Моор.

С основным докладом "Конкурентные преимущества Тюменской области: как развивать, где использовать?" выступает член-корреспондент Российской академии наук, доктор экономических наук, заведующий отделом экономической теории ИМЭМО РАН, заведующий кафедрой мировой экономики экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Афонцев.

"Сергей Афонцев обладает огромным опытом практического консультирования российских регионов, прежде всего, по вопросам конкурентных преимуществ. Мы знаем, что такие преимущества у нас есть, но очень важно их время от времени оценивать и пересматривать. Лучше всего делать это свежим, независимым и профессиональным взглядом. Долго ли будут играть те ставки, которые мы с вами сделали? Нет ли на поле конкурентной борьбы тех секторов, на которые мы еще не ставили? Какие перспективы мы видим, а какие пока нет? Как сегодня подготовиться к тому, что будет не только завтра, но и послезавтра? Как перестать ожидать наступления будущего и создавать его собственными силами? Такие вопросы задали основному докладчику. Ответы на них мы будем искать все вместе", - сказал Александр Моор.

Евгений Бабенко