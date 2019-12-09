В Тюмени на Губернаторских чтениях обсуждают конкурентные преимущества региона

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Далее в сюжете Александр Моор: Губернаторские чтения - традиция, обращенная в будущее

Проект "Губернаторские чтения" возобновил работу. Эксперты рассматривают важную для каждого жителя региона тему "Конкурентные преимущества Тюменской области: как развивать, где использовать?".

Главный гость проекта - доктор экономических наук, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий отделом Института мировой экономики и международных отношений, профессор МГИМО, заведующий кафедрой экономического факультета МГУ, председатель экспертного совета Высшей аттестационной комиссии по экономическим наукам Сергей Афонцев.

C содокладами выступают начальник отдела по связям с органами государственной власти ООО "СИБУР Тобольск" Елена Бельская, общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Тюменской области Наталья Филина и проректор Тюменского государственного университета Иван Романчук.

По традиции у слушателей есть возможность принять участие в обсуждении и задать вопросы гостю Губернаторских чтений.

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Напомним, что проект "Губернаторские чтения" проходит под патронажем главы Тюменской области и представляет собой серию публичных выступлений ведущих отечественных экономистов, социологов, политологов.