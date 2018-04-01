Создание комфортной среды позволит избежать оттока молодежи в другие регионы, уверен Якушев

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Одной их важных составляющих развития человеческого капитала является комфортная среда проживания. Об этом, выступая на Губернаторских чтениях, заявил Владимир Якушев.

"Меньше недели прошло с момента, когда я рассказывал в областной думе о достижениях правительства области за 2017 год. Естественно, каждое выступление нельзя говорить только о том, что сделали. Нужно еще и осветить короткий горизонт планирования на будущее. Думаю, все, кто присутствовал и ознакомился с докладом отметили, что большая его часть посвящена именно теме человеческого капитала. То, что сегодня главное – не нефть, не золото, а мозги, с этим никто не будет спорить, - подчеркнул он.

Формирование человеческого капитала должно начинаться с дошкольного образования и планомерно вестись на всех ступенях обучения ребенка, считает губернатор. Только тогда можно говорить о комплексном развитии подрастающего поколения. Сегодня все отчетливее свою роль в этом процессе видит бизнес. В регионе реализуются программы профильных классов таких крупных компаний, как СИБУР, Роснефть, НОВАТЭК.

"Бизнес, который хочет видеть у себя на предприятиях высококвалифицированных специалистов, активно включается в формирование будущего инженерно-технического поколения. Своих потенциальных сотрудников компании ведут на стадии получения высшего образования, привлекают к себе на практику, знакомят с корпоративными ценностями и стандартами. На выходе они получают абсолютно подготовленного специалиста, - отметил Владимир Якушев.

Губернатор подчеркнул, что второй важной составляющей должна становится среда, в которой живет и развивается молодой человек. Сегодня ни для кого не секрет, что помимо высокого уровня оплаты труда не меньшую роль играет и то, как человек может организовать свой досуг. Эта одна из причин, почему талантливая молодежь переезжает в столицу, где концентрация культурно-развлекательных событий в разы выше, чем в провинции.

"Если у нас не будет скверов, мест отдыха, библиотек, школ, детских садов и другой жизненно важной социальной инфраструктуры молодые ребята будут отдавать предпочтение Москве, Санкт-Петербургу, зарубежным странам. Даже если мы предложим им зарплату в три раза выше, но у молодежи не будет возможности качественно потратить эти деньги, их будет сложно удержать на месте", - добавил он.

Именно поэтому в Тюменской области выделяются серьезные средства на благоустройство муниципалитетов. Как пишет "Комсомольская правда -Тюмень", есть претензии абитуриентов и к техническому оснащению вузов, многие из которых строились еще в 70-80-х годах. Сегодня студенты хотят видеть более современные корпуса университетов, обустроенные по последнему слову техники аудитории.

"Все это и называется инвестиции в человеческий капитал, вкладывать которые необходимо. Только тогда мы можем получить современного человека, с высоким уровнем самообразования, с правильными ценностями и пониманием себя в структуре развития региона, его человеческих ресурсов", - подчеркнул Якушев.