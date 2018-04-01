Владимир Якушев: необходимо формировать культуру работы над программными документами

фото правительства Тюменской области фото правительства Тюменской области

Целевые программы, которые принимаются на федеральном и региональном уровнях должны носить конкретный, не декларативный характер. Эту мысль подчеркнул губернатор Тюменской области Владимир Якушев, подводя итоги губернаторских чтений, темой которых стала трансформация российского человеческого капитала.

"Мы сегодня находимся на пути формирования культуры работы над программными документами, – подчеркнул он, - В мире очень много примеров, когда в странах с проблемной экономикой, принимались долгосрочные программы. Им четко следовали, и происходило чудо – менялась социальная структура, менялось отношение к человеческому капиталу, росла экономика, национальный валовый продукт, определялся совершенно иной путь развития и совершенно иная динамика развития".

Губернатор отметил, что работать в рамках программно-целевого метода необходимо. Те программы, которые принимаются на региональном уровне, всегда конкретны и продуманы.

"Мы стараемся сделать так, чтобы те мероприятия, которые в них записаны были реальны, индикаторы по которым потом замеряется их реализация - правильно статистически измеряемы, - пояснил он, - И под них можно было написать определенные методики".

Владимир Якушев отметил еще один очень важный момент, к которому стремится региональное правительство. "Все программы должны быть подкреплены финансированием. Если под конкретную программу нет бюджета – эта программа опять же становится декларативным документом", - резюмировал губернатор.

Борис Олейник