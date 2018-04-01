  • 25 апреля 201825.04.2018среда
  • USD61,6644
    EUR75,2121
  • В Тюмени 2..4 С 1 м/с ветер северо-восточный

Губернаторские чтения: Россия - лидер по накоплению человеческого капитала

Губернатор, 12:19 25 апреля 2018

фото: ИА "Тюменская линия"

Россия лидирует по производству и накоплению человеческого капитала, но при неэффективном использовании он быстро обесценивается.

Об этом заявил директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН профессор Владимир Гимпельсон, выступая с основным докладом "Трансформации российского человеческого капитала" на XXXII Губернаторских чтениях, которые проходят в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева.

"Человеческий капитал связан с экономическим ростом. В этом сегодня не сомневается никто, экономисты здесь практически достигли консенсуса. Экономический рост определяется производительностью труда, а умение производить товары, услуги, идеи - функция человеческого капитала. Но влияние человеческого капитала на производительность не предопределено. Об этом сказал во вступительном слове и губернатор Тюменской области Владимир Якушев: недостаточно иметь большой человеческий капитал. Мало быть умным. Надо, чтобы знания и умения были востребованы. Только тогда человеческий капитал приносит отдачу", - подчеркнул Владимир Гимпельсон.

По словам докладчика, в структуре занятого населения России доля людей с высшим образованием меньше чем за 15 лет выросла с 23% до 35%. По этому показателю наша страна входит в число мировых лидеров. Растет и доля россиян со средним специальным образованием.

"При этом доля занятых людей, имеющих только начальное образование или не имеющих никакого образования, постоянно снижается и стремится к нулю. Таких работников практически нет. Это хорошо? Да. Но возникает проблема - рабочие места, которые не требуют образования, никуда не деваются. И в силу различных обстоятельств количество таких рабочих мест не будет уменьшаться. Кто будет делать низкоквалифицированную работу? Это проблема для всех развитых стран. И не надо тешить себя иллюзиями, что придут роботы и все за нас сделают", - отметил Владимир Гимпельсон.

Самые массовые профессии в нашей стране - продавец и водитель легкового автомобиля, при этом высшее образование в России стало социальной нормой, констатировал докладчик.

"Новые молодежные когорты, выходящие на рынок труда, имеют более высокий образовательный уровень, чем предыдущие. Часто спрашивают - не перебарщиваем ли мы с высшим образованием? Но задача не в том, чтобы сократить долю специалистов с вузовскими дипломами, а в том, чтобы сделать наше образование лучше, наполнить его более качественным содержанием", - уверен Владимир Гимпельсон.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Владимир Гимпельсон , Владимир Якушев , Губернаторские чтения

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:50 25.04.2018Владимир Якушев обозначит планы на текущий год в программе "Час с губернатором"
12:19 25.04.2018Губернаторские чтения: Россия - лидер по накоплению человеческого капитала
11:22 25.04.2018Владимир Якушев: человеческий капитал должен приносить проценты
10:45 25.04.2018Трансляция Губернаторских чтений