Губернаторские чтения: Россия - лидер по накоплению человеческого капитала

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Россия лидирует по производству и накоплению человеческого капитала, но при неэффективном использовании он быстро обесценивается.

Об этом заявил директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН профессор Владимир Гимпельсон, выступая с основным докладом "Трансформации российского человеческого капитала" на XXXII Губернаторских чтениях, которые проходят в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева.

"Человеческий капитал связан с экономическим ростом. В этом сегодня не сомневается никто, экономисты здесь практически достигли консенсуса. Экономический рост определяется производительностью труда, а умение производить товары, услуги, идеи - функция человеческого капитала. Но влияние человеческого капитала на производительность не предопределено. Об этом сказал во вступительном слове и губернатор Тюменской области Владимир Якушев: недостаточно иметь большой человеческий капитал. Мало быть умным. Надо, чтобы знания и умения были востребованы. Только тогда человеческий капитал приносит отдачу", - подчеркнул Владимир Гимпельсон.

По словам докладчика, в структуре занятого населения России доля людей с высшим образованием меньше чем за 15 лет выросла с 23% до 35%. По этому показателю наша страна входит в число мировых лидеров. Растет и доля россиян со средним специальным образованием.

"При этом доля занятых людей, имеющих только начальное образование или не имеющих никакого образования, постоянно снижается и стремится к нулю. Таких работников практически нет. Это хорошо? Да. Но возникает проблема - рабочие места, которые не требуют образования, никуда не деваются. И в силу различных обстоятельств количество таких рабочих мест не будет уменьшаться. Кто будет делать низкоквалифицированную работу? Это проблема для всех развитых стран. И не надо тешить себя иллюзиями, что придут роботы и все за нас сделают", - отметил Владимир Гимпельсон.

Самые массовые профессии в нашей стране - продавец и водитель легкового автомобиля, при этом высшее образование в России стало социальной нормой, констатировал докладчик.

"Новые молодежные когорты, выходящие на рынок труда, имеют более высокий образовательный уровень, чем предыдущие. Часто спрашивают - не перебарщиваем ли мы с высшим образованием? Но задача не в том, чтобы сократить долю специалистов с вузовскими дипломами, а в том, чтобы сделать наше образование лучше, наполнить его более качественным содержанием", - уверен Владимир Гимпельсон.

Евгений Бабенко