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Будущее принадлежит электронным госуслугам, считает губернатор

15:27 06 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Активная работа по переводу государственных и муниципальных услуг в электронный вид будет продолжаться в регионе. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, подводя итоги XXXI Губернаторских чтений.

"Мы не стоим на месте. С помощью электронного школьного дневника мамы и папы могут без проблем видеть успеваемость своего ребенка. Недавно разработан еще один программный продукт, с помощью которого родители могут дистанционно заказать и оплатить школьное питание для своих детей", - напомнил губернатор.

Очень много сделано и для информатизации здравоохранения, добавил Владимир Якушев. "Сейчас очень важно, чтобы позитивный опыт внедрения информационных технологий в учреждениях здравоохранения областного центра тиражировался во всех муниципалитетах - и электронные медкарты, и другие важные сервисы, в том числе системы мгновенного обмена результатами анализов и обследований пациентов между врачами. Такие технологии должны работать во всем регионе, это задача на 2018 год", - подчеркнул он.

Кроме того, в Тюменской области будет продолжена активная работа по переводу государственных и муниципальных услуг в электронный вид, добавил Владимир Якушев. Отметим, что сегодня жители региона могут получить 180 электронных государственных и муниципальных услуг.

"Многофункциональные центры - это, конечно, здорово. Но следующий шаг - это получение всех госуслуг в электронном виде. Наверное, это произойдет через какое-то время, потому что у нас в активной жизненной фазе еще находятся поколения, которые помнят время, когда были черно-белые телевизоры и одна телепрограмма. Я, кстати, тоже отношусь к такому поколению. При этом у нас совершенно другая молодежь, которая мыслит иначе. Необходимо создать комфортные условия для всех поколений. Поэтому МФЦ - это некий переходный период, но будущее, безусловно, за электронными услугами", - считает губернатор.

Региональные органы власти будут активно участвовать в разработке и реализации проекта Smart City, который объединит системы "Безопасный город" и многие другие электронные сервисы, отметил Владимир Якушев. Государство в этом проекте должно выступать в роли заказчика, а бизнес - в роли исполнителя, подчеркнул губернатор.

Напомним, темой XXXI Губернаторских чтений, которые прошли в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделева, стали цифровая экономика и искусственный интеллект. С основным докладом на чтениях выступил профессор Московского технологического университета Александр Райков.

"Нам вряд ли удастся стать мировыми лидерами в развитии цифровых технологий - догнать передовые страны очень трудно. Но это не значит, что мы должны считать себя изгоями. Во всяком случае у нас есть возможность учиться на чужих ошибках и делать правильные выводы. Главная цель цифровой экономики и внедрения технологий искусственного интеллекта заключается в улучшении жизни людей, и забывать об этом ни в коем случае нельзя", - подчеркнул Владимир Якушев.

Евгений Бабенко

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Теги: информатизация , умный город , образование , Губернаторские чтения , здравоохранение , информационные технологии , Владимир Якушев
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