Человек должен был нацелен на постоянное обучение, считает Владимир Якушев

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Человек, начиная с детства, должен быть нацелен на саморазвитие. Использование всех возможностей, которые предоставляются во время обучения в школе, в профессиональном учебном заведении, позволит достичь успеха в будущем. Об этом во время Губернаторских чтений заявил Владимир Якушев.

"Люди, которые сами себя развивают, дополнительно читают, сами себя формируют – эти люди и достигают результатов: получают высокую заработную плату, хорошую работу. Надо постоянно задавать себе вопросы: чего я в этой жизни достиг, что я до 30 лет-то делал, чем занимался в садике, в школе, в высшем учебном заведении, в профессионально-техническом училище и так далее. Когда у меня были эти возможности, почему я этого не делал? Вот я до сих пор задаю себе вопрос, что мне мешало английский язык учить? Ничего не мешало", - отметил он.

Постоянное самосовершенствование, получение новых профессиональных навыков, использование всех возможностей для роста должны быть привиты человеку с детства. Как считает глава региона, нельзя останавливаться на получении формального образования в вузах, колледжах – необходимо постоянно работать над собой.

"Поэтому естественно, те люди, которые уделяют больше внимания своему образованию и тратят на это больше времени, они достигают больших результатов. А когда мы получили диплом, формализовали свое образование в бумаге, скажем так, и после этого говорим: а вот теперь наличие этой бумаги должно мне гарантировать высокую заработную плату. Хочу сегодня прийти на предприятие, получать 100 тысяч рублей, через год по контракту – квартиру, на машине ездить еще вчера должен. А к кому вопросы, извините? А вопросы к себе", - подытожил Владимир Якушев.