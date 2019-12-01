Дмитрий Осипов: человеческий капитал - главный ресурс развития региона

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Преумножение человеческого капитала и повышение его качества - одно из главных направлений дальнейшего развития Тюменской области. Такое мнение высказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" депутат Тюменской городской думы заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов, комментируя итоги "Губернаторских чтений".

"Тюменские "Губернаторские чтения" - уже сформировавшийся бренд. Эта площадка собирает представителей бизнеса, власти и науки, политиков и студентов. Такой формат обсуждения перспектив развития региона находит живой отклик у самых разных людей, потому что дает возможность взглянуть на те или иные проблемы под новым углом, выслушать точки зрения ведущих экспертов, обменяться мнениями. Такая площадка необходима региону", - отметил Дмитрий Осипов.

Напомним, темой очередных "Губернаторских чтений", состоявшихся в Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева 9 декабря, стали конкурентные преимущества нашего региона. С основным докладом выступил доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, заведующий отделом экономической теории ИМЭМО РАН, заведующий кафедрой мировой экономики экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Афонцев.

"В начале и в конце чтений проводилось интерактивное голосование, в ходе которого участники могли высказать свое мнение о том, какие направления развития региона представляются им наиболее приоритетными. Мы с главой Тюмени Русланом Кухаруком, не сговариваясь, решили, что первым и основным таким направлением является преумножение и повышение качества человеческого капитала", - рассказал заместитель председателя Тюменской городской думы.

Без современных, профессионально подготовленных и креативно мыслящих кадров не способна развиваться ни одна отрасль региональной экономики и социальной сферы, подчеркнул он. Реализация инициативы губернатора Тюменской области Александра Моора о создании в Тюменской области научно-образовательного центра мирового уровня придаст работе по подготовке кадров совершенно новый импульс. Ведь в НОЦ будут интегрированы не только ведущие тюменские вузы, но и корпоративные научные центры, занятые прикладными исследованиями.

"Еще одно приоритетное направление развития региона - переработка углеводородного сырья. Часто приходится слышать, что России в целом и Тюменской области в частности пора слезать с "углеводородной иглы". Но на самом деле, многие регионы и страны с удовольствием бы на эту "иглу" залезли. Ведь нефтегазовый комплекс - мощный фундамент нашей экономики. Но сегодня речь должна идти не только о добыче, но и о переработке нефти и газа, о выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью. Большой нефтегазохимический кластер, который компания СИБУР создает на Тобольской промышленной площадке - локомотив этих процессов. Но это не конечная точка", - уверен Дмитрий Осипов.

Третье важнейшее направление - развитие несырьевого сектора региональной экономики, добавил заместитель председателя Тюменской городской думы.

"Например, мы уже на протяжении нескольких лет занимаемся созданием благоприятной среды для развития туризма. Вместе с тем докладчик совершенно справедливо обратил наше внимание на пока не урегулированы вопросы, связанные, в частности, с придорожным сервисом. Нам нужны новые туристические маршруты и точки притяжения для гостей", - считает Дмитрий Осипов.