Новый детский сад открылся в микрорайоне Ямальский-1 в Тюмени

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Новое дошкольное учреждение открыли в микрорайоне Ямальский-1 в Тюмени 10 сентября. Третий корпус детсада № 141 расположен на ул. Н. Ростовцева.

Заместитель заведующего дошкольного учреждения Лариса Мочалова рассказала, что проводится набор детей. "В настоящее время работают пять групп, это около 100 ребят, работает студия ИЗО. Детсад сможет принять 618 малышей с двух лет. Примерно через две недели заработаем в полном объеме", - сказала она.

Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел детский сад, группы пребывания детей, спортивный, музыкальный залы и другие помещения.

Строительство третьего корпуса велось в рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" нацпроекта "Демография".

В здании детского сада предусмотрены 14 групп полного дня наполняемостью от 24 до 26 человек. В каждой группе установлена легкотрансформируемая мебель, игровое и интерактивное оборудование. Также здесь есть физкультурный и музыкальный залы, кабинет коррекции речи и рисования. Учреждение соответствует требованиям доступности для маломобильных групп населения.

Территория детского сада зонирована. Здесь оборудованы четыре групповых площадки для детей с теневыми навесами, площадка для занятий физкультурой и подвижными играми со спортивным оборудованием и специальным травмобезопасным покрытием. Установлены ограждение, освещение, проезды и тротуары, проведено озеленение территории.

Открывшийся на ул. Н. Ростовцева детский сад стал третьим из запланированных к вводу в 2020 году. Всего до 2024 года в рамках национального проекта "Демография" в Тюменской области планируется построить 42 детских сада.

Любовь Голышева