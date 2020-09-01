Первую очередь Велижанского водозабора запустили в Тюмени

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Первую очередь Велижанского водозабора открыли после масштабной реконструкции 10 сентября.

Новое оборудование позволяет не только эффективнее очищать воду, но и насыщать ее кислородом. Для этого здесь реконструировали чаши скорых фильтров, установили автоматизированную систему аэрации-дегазации, а также засыпали инновационную фильтрующую загрузку. Если раньше в фильтрах использовали кварцевый песок, то сейчас к нему добавили особый материал - "Бризант".

Такую добавку тюменские специалисты искали долго – изучали опыт коллег из других регионов, вели собственные разработки. В каждой местности вода отличается особым химическим составом, в Тюмени это повышенное содержание газов, железа, марганца. "Бризант" способен удалять эти примеси на молекулярном уровне. В его основе - природные карбонатные породы осадочного происхождения: цеолиты, доломиты, пиролюзиты, которые добывают в карьерах России. Всего в фильтры первой очереди засыпали более 900 тонн такой инновационной загрузки.

Очищенную "велижанскую" воду во время открытия попробовали заместитель губернатора Вячеслав Вахрин, главный санитарный врач региона Галина Шарухо и замглавы Тюмени Павел Перевалов. "Вода чудесная", - первой вынесла вердикт Галина Шарухо, остальные с ней согласились.

В полную мощность первая очередь Велижанского водозабора заработает к концу сентября. К концу года "Росводоканал" обещает завершить реконструкцию второй очереди. Сразу после этого начнется реконструкция Метелевских водоочистных сооружений.

Напомним, эта работа идет в Тюменской области в рамках большого концессионного соглашения. По словам Вячеслава Вахрина, общий объем инвестиций – 23 млрд рублей – второй по величине в стране.

"Мы не ошиблись в выборе стратегии и партнера. "Росводоканал показывает хорошие темпы строительства, инвестиционная программа полностью выполняется. Всего она составляет более четырех миллиардов рублей. Реконструкция второй очереди Велижанского водозабора, а после – Метелевского, позволит раз и навсегда решить вопрос с обеспечением тюменцев качественной водой", - отметил Вячеслав Вахрин.

Он добавил, что рассматривается и третья очередь концессии - в Тюменском районе. Вместо строительства локальных очистных сооружений в каждом населенном пункте здесь планируют строить трубы и присоединять их к уже имеющейся системе. Это позволит сэкономить около 5 млдр рублей капитальных затрат, а также снизить операционные затраты и тарифную нагрузку. Инвестиции на это составят 4 млрд 800 млн рублей. Всего в рамках нацпроекта "Экология" и федерального проекта "Чистая вода" с 2019 по 2024 год в Тюменской области будет инвестировано 12 млрд 400 млн рублей, из них более 9 млрд – из внебюджетных источников, 800 млн – от федерации.

"Нашу практику изучают и другие субъекты России. Благодаря хорошо выстроенному государственно-частному партнерству, у нас получается не просто воплощать планы в жизнь, но и во многом делать это с опережением", - отметил Вячеслав Вахрин.

Евгения Шевцова