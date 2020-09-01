  • 10 сентября 202010.09.2020четверг
  • USD76,0713
    EUR89,5663
  • В Тюмени 14..16 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Первую очередь Велижанского водозабора запустили в Тюмени

Экономика, 18:01 10 сентября 2020

ИА Тюменская линия

Первую очередь Велижанского водозабора открыли после масштабной реконструкции 10 сентября.

Новое оборудование позволяет не только эффективнее очищать воду, но и насыщать ее кислородом. Для этого здесь реконструировали чаши скорых фильтров, установили автоматизированную систему аэрации-дегазации, а также засыпали инновационную фильтрующую загрузку. Если раньше в фильтрах использовали кварцевый песок, то сейчас к нему добавили особый материал - "Бризант".

Такую добавку тюменские специалисты искали долго – изучали опыт коллег из других регионов, вели собственные разработки. В каждой местности вода отличается особым химическим составом, в Тюмени это повышенное содержание газов, железа, марганца. "Бризант" способен удалять эти примеси на молекулярном уровне. В его основе - природные карбонатные породы осадочного происхождения: цеолиты, доломиты, пиролюзиты, которые добывают в карьерах России. Всего в фильтры первой очереди засыпали более 900 тонн такой инновационной загрузки.

Очищенную "велижанскую" воду во время открытия попробовали заместитель губернатора Вячеслав Вахрин, главный санитарный врач региона Галина Шарухо и замглавы Тюмени Павел Перевалов. "Вода чудесная", - первой вынесла вердикт Галина Шарухо, остальные с ней согласились.

В полную мощность первая очередь Велижанского водозабора заработает к концу сентября. К концу года "Росводоканал" обещает завершить реконструкцию второй очереди. Сразу после этого начнется реконструкция Метелевских водоочистных сооружений.

Напомним, эта работа идет в Тюменской области в рамках большого концессионного соглашения. По словам Вячеслава Вахрина, общий объем инвестиций – 23 млрд рублей – второй по величине в стране.

"Мы не ошиблись в выборе стратегии и партнера. "Росводоканал показывает хорошие темпы строительства, инвестиционная программа полностью выполняется. Всего она составляет более четырех миллиардов рублей. Реконструкция второй очереди Велижанского водозабора, а после – Метелевского, позволит раз и навсегда решить вопрос с обеспечением тюменцев качественной водой", - отметил Вячеслав Вахрин.

Он добавил, что рассматривается и третья очередь концессии - в Тюменском районе. Вместо строительства локальных очистных сооружений в каждом населенном пункте здесь планируют строить трубы и присоединять их к уже имеющейся системе. Это позволит сэкономить около 5 млдр рублей капитальных затрат, а также снизить операционные затраты и тарифную нагрузку. Инвестиции на это составят 4 млрд 800 млн рублей. Всего в рамках нацпроекта "Экология" и федерального проекта "Чистая вода" с 2019 по 2024 год в Тюменской области будет инвестировано 12 млрд 400 млн рублей, из них более 9 млрд – из внебюджетных источников, 800 млн – от федерации.

"Нашу практику изучают и другие субъекты России. Благодаря хорошо выстроенному государственно-частному партнерству, у нас получается не просто воплощать планы в жизнь, но и во многом делать это с опережением", - отметил Вячеслав Вахрин.

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия ﻿

Евгения Шевцова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# водозабор , Вячеслав Вахрин , государственно-частное партнерство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:21 10.09.2020Тюменские депутаты предлагают изменить подход к оценке нуждаемости граждан в новом жилье
18:01 10.09.2020Первую очередь Велижанского водозабора запустили в Тюмени
16:33 10.09.2020"Транснефть – Сибирь" ввела в эксплуатацию два мостовых перехода вдоль нефтепровода Заполярье - Пурпе
08:56 10.09.2020Тюменские предприниматели посетят Киргизскую Республику