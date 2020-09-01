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Александр Моор поздравил Наталью Комарову с назначением на пост губернатора

Губернатор, 17:40 13 сентября 2020

Фото с личной страницы Александра Моора во Вконтакте

Александр Моор поздравил Наталью Комарову с назначением на должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

В своих официальных аккаунтах ВКонтакте и Instagram глава региона подчеркнул, что регионы успешно реализуют программу "Сотрудничество".

"Тюменская область и автономные округа тесно связаны между собой тысячами судеб наших земляков — тех, кто помнит свою историю, уважает друг друга, строит смелые планы на будущее. Наши регионы — это земля, сила которой в дружбе и партнерстве ее жителей", - написал он.

Напомним, по итогам тайного голосования депутатов окружной думы Наталья Комарова избрана губернатором Югры на следующий пятилетний срок. За ее кандидатуру проголосовали 29 человек. Коммунисту Алексею Савинцеву отдали голоса три депутата. Кандидату от "Справедливой России" Михаилу Сердюку - один депутат.

13 августа Александр Моор работает в Ханты-Мансийске. В программе поездки главы Тюменской области - несколько рабочих встреч.

Екатерина Исаева

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# Александр Моор , выборы , Дмитрий Артюхов , Наталья Комарова , Югра

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