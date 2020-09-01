Меры поддержки на улучшение жилусловий тюменским семьям могут продлить до конца 2025 года

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

В Тюменской области может быть продлен срок дополнительных мер поддержки молодых семей при решении жилищного вопроса до 31 декабря 2025 года.

Об этом заявил председатель комитета Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Горицкий, комментируя итоги очередного заседания комитета, на котором были рассмотрены изменения в региональный закон "О предоставлении субсидий и займов гражданам на строительство и приобретение жилья в Тюменской области за счет средств областного бюджета".

Региональный закон, сообщает пресс-служба областной думы, содержит раздел о дополнительных мерах поддержки молодых семей, действие которых заканчивается в декабре 2020 года.

"Но применительно к этим мерам поддержки действует еще и целевая федеральная программа, срок которой завершается в 2025 году, - пояснил Дмитрий Горицкий. - Поэтому предлагается внести изменения в закон Тюменской области, чтобы продлить меры поддержки молодым семьям до 31 декабря 2025 года".