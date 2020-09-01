Благоустройство квартала Заречного продолжается в Аромашево

| Фото: администрации Аромашевского района | Фото: администрации Аромашевского района

Благоустройство квартала Заречного продолжается в с. Аромашево. Подрядные бригады асфальтируют дорогу, монтируют освещение, озеленяют территорию. Весь объем работ будет завершен до конца октября 2020 года.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил первый заместитель главы Аромашевского района Иван Пятилетов.

Три многоквартирных и два двухэтажных дома построены в этом квартале на месте заброшенной территории с 2013 по 2020 годы. Сквер разбили в 2019 году.

Летом 2020 года в Заречном квартале начались работы по строительству дороги – около 870 метров, тротуаров, подъездных путей к домам.

"Полотно дороги было защебенено в 2018 году, нужно было заасфальтировать. Чем и занимается подрядчик. Пустыри засеем газоном. Рубим старые деревья, кустарники. У домов сделаем остановочные площадки. А в 2021 году установим павильоны", - говорит Иван Пятилетов.

Жители квартала получат уличное освещение с энергоэффективными светодиодами. По словам первого заместителя главы администрации Аромашевского района, 50 % работ уже выполнены.

"Протягиваем оптоволокно по новой технологии. Футляры под землей уже уложены, осталось уложить кабель. Будет проложена широкополосная сеть GPON, которая позволяет передавать по одному кабелю услуги интернета, телевидения и телефонии с одинаково высоким качеством", - добавил он.

На весь объем работ средства направлены из районного бюджета – более 13 млн рублей.

Анжела Лебедева