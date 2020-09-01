В Тюменской области завершают подготовку к отопительному сезону

| Фото: Минстрой России | Фото: Минстрой России

Более 95% объектов социальной сферы региона уже получили паспорта готовности к отопительному сезону. К теплу подключены 402 социально значимых объекта - школы, детские сады, больницы.

Такая информация прозвучала на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области, которое провел заместитель главы региона Вячеслав Вахрин 15 сентября.

Главным вопросом повестки для стала готовность энергетических компаний региона к отопительному сезону.

По данным областного департамента жилищно-коммунального хозяйства на 1 сентября, в регионе подготовлены к зиме 1 тыс. 273 котельных, 1 тыс. 888 км тепловых сетей, 5 тыс. 650 км водопроводных сетей, 1 тыс. 774 канализационных сетей, 29 тыс. 389 км электрических сетей и более 220 тыс. жилых домов общей площадью 45,9 млн кв. метров.

Полностью закончена подготовка к отопительному сезону в Ишиме, Голышмановском городском округе, Абатском, Исетском, Ишимском, Викуловском, Омутинском, Сладковском, Уватском и Ярковском районах. В остальных муниципалитетах региона работа близится к завершению.

"Подготовка отопительных объектов к зиме идет в Тюменской области в плановом режиме, все необходимые работы будут завершены в срок", — резюмировал Вячеслав Вахрин.

Евгений Бабенко