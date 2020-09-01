Комбайнеры из Успенки намолотили больше всех зерна в Тюменском районе

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Комбайнеры АО "Успенское" намолотили больше всех зерна в Тюменском районе. 1 тыс. 588 тонн на счету Андрея Мелких, Яков Штаймец обмолотил 1 тыс. 511 тонн, Александр Савинов - 1 тыс. 449 тонн, сообщает администрация муниципалитета.

Всего более 31 тыс. тонн зерна намолотили земледельцы Тюменского района.

Лидерами на уборке картофеля и овощей стали механизаторы АО "Мальковское" Иван Труханских, 2тыс. 727 тонн овощей и картофеля, Андрей Сташкин, 2 тыс. 637 тонн картофеля, ООО "Агротеховощ" Ахмед Назыров, который на МТЗ-82 собрал 1 тыс. 404 тонн.

Средняя урожайность зерновых по Тюменскому району составила 28,1 ц/га. Лидером по урожайности стало АО "Успенское", 37,3 ц/га. По 30 ц/га получили в ООО "Ясень-Агро", АО "Мальковское", ОАО "Совхоз "Червишевский".

В районе продолжается уборка овощей и кормов. По данным управления сельского хозяйства, на 18 сентября план заготовки сена выполнен на 120 %, заложено на хранение 9 тыс. 430 тонн. Сенаж - 77 тыс. 329 тонн, 106 % от необходимого объема.

Продолжается заготовка силоса из кукурузы. Заготовлено 50 % этого корма, что составляет 9 тыс. 665 тонн.

Картофель убран с площади 1 тыс. 483 га, 72,6%, валовый сбор составил 20 тыс. 908 тонн, средняя урожайность – 141,0 ц/га. Овощи убраны с площади 141 га, 30,3%, валовый сбор овощей составил 3 тыс. 40 тонн, средняя урожайность – 215,6 ц/га.

Сформирован запас семян зерновых культур под урожай 2021 года. Продолжается вспашка зяби.

Аграрии Тюменского района посеяли 1 тыс. 591 га озимой ржи.