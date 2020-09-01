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Плата за проезд в автобусах Тюмени будет дорожать на рубль в год

Экономика, 12:03 18 сентября 2020

фото "Тюменская линия"

28 рублей составит плата за проезд в автобусах Тюмени с 2021 года. Долгосрочные тарифы на перевозку пассажирским транспортом общего пользования утвердили в городской администрации.

К 2023 году стоимость поездки составит 30 рублей с пассажира. При безналичных расчетах тариф на перевозку - меньше на 1 рубль. Как пояснили в администрации Тюмени, тарифы проиндексированы с учетом прогноза потребительских цен.

Льготные категории граждан: ветераны труда и боевых действий, инвалиды, дети-сироты, школьники из малообеспеченных многодетных семей сохранят право полностью бесплатного либо частично оплачиваемого проезда.

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# автобусы , бесплатный проезд , общественный транспорт

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