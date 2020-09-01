Жителям региона возместят стоимость домашней птицы, изъятой из-за гриппа

| Фото: Минсельхоз в ВК | Фото: Минсельхоз в ВК

Законопроект о выплатах компенсаций гражданам и предприятиям, у которых из-за вспышки птичьего гриппа была изъята домашняя птица, подготовили в правительстве Тюменской области.

Размер компенсации будет определен на основании независимой оценки рыночной стоимости птицы.

В ближайшее время законопроект направят на рассмотрение в Тюменскую областную думу. Решение было принято на заседании президиума регионального правительства по инициативе губернатора Тюменской области Александра Моора.

Напомним, случаи заболевания домашней птицы птичьим гриппом на частных подворьях были зафиксированы в начале сентября в Абатском, Сладковском и Бердюжском районах. В Казанском районе были выявлены случаи заболевания у диких лебедей. Случаев заражения людей в регионе не зарегистрировано.