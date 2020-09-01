Тюменские предприниматели могут побороться за грант на развитие туризма
Грант до трех миллионов рублей на развитие туризма могут получить тюменские предприниматели. Средства можно применить на покупку объектов турпоказа, модульных гостиниц, приобретение товаров для отдыха и спорта, разработку турмаршрутов и многое другое, сообщает Агентство туризма и продвижения Тюменской области.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте Ростуризма и в личном кабинете заполнить заявку на участие. Рассчитывать на поддержку могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные не позднее 22 марта 2020.
Эксперты будут оценивать актуальность, значимость, наличие обязательного софинансирования, опыт, квалификацию участника и наличие соглашения с органом местного самоуправления субъекта Российской Федерации о реализации проекта на этой территории.
"Сфера туризма в регионе развивается стремительно. Грантовый конкурс – хорошая возможность для предпринимателей получить федеральную поддержку на развитие своего проекта. Главное – подать заявку и выполнить все требования", – отметила директор агентства Мария Трофимова.