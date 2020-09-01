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Тюменские предприниматели могут побороться за грант на развитие туризма

Экономика, 18:05 22 сентября 2020

Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Грант до трех миллионов рублей на развитие туризма могут получить тюменские предприниматели. Средства можно применить на покупку объектов турпоказа, модульных гостиниц, приобретение товаров для отдыха и спорта, разработку турмаршрутов и многое другое, сообщает Агентство туризма и продвижения Тюменской области.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте Ростуризма и в личном кабинете заполнить заявку на участие. Рассчитывать на поддержку могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные не позднее 22 марта 2020.

Эксперты будут оценивать актуальность, значимость, наличие обязательного софинансирования, опыт, квалификацию участника и наличие соглашения с органом местного самоуправления субъекта Российской Федерации о реализации проекта на этой территории.

Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

"Сфера туризма в регионе развивается стремительно. Грантовый конкурс – хорошая возможность для предпринимателей получить федеральную поддержку на развитие своего проекта. Главное – подать заявку и выполнить все требования", – отметила директор агентства Мария Трофимова.

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# грант , туризм

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