В Тюменской области собрали более 1,3 миллиона тонн зерна

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Более 1,3 миллиона тонн зерна собрано в регионе по данным на 21 сентября, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на своих официальных страницах в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"Несмотря на засушливое лето, нашим сельхозпроизводителям удалость полностью обеспечить потребность региона в зерновых и зернобобовых культурах. Так что продовольственная безопасность региона обеспечена", - отметил он.

Уборка урожая в регионе близится к завершению - осталось убрать 3% площадей. От имени всех тюменцев Александр Моор поблагодарил аграриев за самоотверженный и добросовестный труд.