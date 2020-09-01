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В Тюменской области собрали более 1,3 миллиона тонн зерна

Губернатор, 20:18 22 сентября 2020

admtyumen.ru

Более 1,3 миллиона тонн зерна собрано в регионе по данным на 21 сентября, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на своих официальных страницах в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"Несмотря на засушливое лето, нашим сельхозпроизводителям удалость полностью обеспечить потребность региона в зерновых и зернобобовых культурах. Так что продовольственная безопасность региона обеспечена", - отметил он.

Уборка урожая в регионе близится к завершению - осталось убрать 3% площадей. От имени всех тюменцев Александр Моор поблагодарил аграриев за самоотверженный и добросовестный труд.

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# Александр Моор , продовольственная безопасность , соцсети , уборка урожая

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