Реконструкцию очистных сооружений в Тюмени завершат в 2024 году

| Фото: "Росводоканал Тюмень" | Фото: "Росводоканал Тюмень"

Реконструкцию первичных отстойников продолжает "Росводоканал Тюмень". Старые сооружения частично демонтированы, снято изношенное оборудование и агрегаты, сообщает компания.

"Эти отстойники будут оснащены современным оборудованием из коррозионностойкой стали. Также мы используем технологии и устройства, блокирующие распространение неприятных запахов", - пояснил начальник Цеха очистки сточных вод "Росводоканал Тюмень" Евгений Пугачев.

Реконструкция сооружений включает комплекс мероприятий, направленных на борьбу с распространением запахов, которые сопровождают процесс очистки стоков.

Чтобы максимально снизить распространение характерного запаха, тюменский водоканал реконструировал песколовки и накрыл прозрачной крышей из полимерного материала, закрыл приемную камеру, полностью перестроил цех механического обезвоживания осадка. Завершаются работы на сооружениях решеток. Первичная очистка стоков также будет оснащена системой, препятствующей распространению запахов.

Сейчас началось строительство третьего блока биологической очистки стоков с применением современных технологий. Это повысит качество очистки стоков и увеличит мощность сооружений до 260 тыс. кубометров в сутки.

Весь комплекс запланированных мероприятий планируется завершить в 2024 году.