Эксперт из "Сколково" высоко оценил формат питч-сессии на TNF-2020

| Фото: Максим Слуцкий, ТАСС | Фото: Максим Слуцкий, ТАСС

Формат питч-сессии, организованной в рамках Тюменского нефтегазового форума, высоко оценил директор акселерации по нефтегазовому направлению кластера энергоэффективных технологий фонда "Сколково" Антон Аблаев.

Он отметил, что у стартапов и компаний, которые принимали участие в мероприятии, была возможность живого общения и соревнования. Напомним, питч-сессия стала одним из этапов отбора конкурса технологических проектов экологического акселератора GreenTech Startup Booster.

"Это был интересный опыт для нас. Компании участвовали в заседании не онлайн, а вживую. Мы хотели именно живого общения и соревнования. Стартапы были отобраны по критерию интереса и востребованности для индустрии", - рассказал он.

Антон Аблаев рассказал, что прием заявок на экологический акселератор GreenTech Startup Booster продолжится до октября. На данный момент принято уже около 200 заявок.

Цель экологической программы GreenTech Startup Booster — внедрение зеленых технологий в ключевых отраслях промышленности, поддержка стартапов и зрелых разработок компаний, работающих в сфере экологии, консолидация бизнеса, науки и государства в решении экологических проблем.

"Говоря в целом о проекте GreenTech Startup Booster, могу отметить, что это уникальный проект. Он впервые в России запущен в таком масштабе. Участники разрабатывают проекты, касающиеся экологической повестки наших компаний-партнеров. Это "Газмром нефть", "Татнефть", СИРУБ, "Северсталь" и другие крупные предприятия. По итогам проекта каждое из них выберет по три-пять стартапов, а затем будут работать над внедрением предложенных экологических решений", - добавил он.

Любовь Голышева