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Сысоев: компетенциями цифровой экономики должны обладать все студенты

Общество, 16:14 24 сентября 2020

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Каждый выпускник, вне зависимости от специальности, должен обладать навыками и компетенциями, востребованными в цифровой экономике. Такое мнение высказал заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев на Тюменском нефтегазовом форуме 24 сентября.

Оценивая ситуацию на рынке отрасли, он отметил, что обстановка с кадрами там более-менее стабильная. Около 75-80% выпускников нефтегазовых специальностей местных вузов и ссузов остаются в регионе. Часть ребят после бакалавриата уезжают в другие города и страны, и нужно создать такие условия трудоустройства, чтобы они возвращались с багажом знаний и навыков и обеспечивали стране прорыв в отрасли.

"Для нас важно, чтобы каждый выпускник находил себе работу. В приоритете - не только обучение в вузе, но и практические навыки, которые студенты могут получить, проходя стажировки и программы по обмену опытом. В России действует нацпроект "Кадры для цифровой экономики", и каждый выпускник должен обладать навыками и компетенциями в цифровой экономике вне зависимости от того, кем он является", - сообщил Владимир Сысоев.

Дарья Казакова

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# Владимир Сысоев , инженерные кадры , национальный проект Образование , ТНФ , цифровая экономика

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