Более половины участников TNF считают, что углеводороды останутся основным источником энергии до 2030 года

Максим Слуцкий/ТАСС Максим Слуцкий/ТАСС

Далее в сюжете Углеродный след продукта станет таким же важным для потребителя, как цена и состав, уверен эксперт

72,4% опрошенных участников Тюменского нефтегазового форума считают, что нефтегазовая отрасль останется драйвером роста в эпоху развития возобновляемых источников энергии, сообщает региональный оперативный штаб.

Опрос провели на пленарной сессии форума "Будущее сегодня: новые возможности индустрии".

Эксперты уверены, что спрос на нефть к уровню 2019 года вероятнее всего вернется не ранее второй половины 2021 года, а пик спроса на нефть придется на 2030 год.

Старший партнер McKinsey Мэтт Роджерс считает, что через два года мир вернется к докризисному периоду.

Однако спикеры сессии заявили, что нефтегазовая отрасль переживает сегодня глобальный кризис.

Председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков отметил ухудшение отношений в обществе к ископаемым топливным ресурсам. "Нефтяные компании реагируют на это, делают заявления, берут на себя повышенные экологические обязательства. Глобально человечеству нужен чистый воздух и климатически нейтральная экология – это дает нефтегазовому сектору вектор на трансформацию".

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что стратегия трансформации нефтегазовых компаний оправдана. Для этого нужен большой объем инвестиций. И здесь прежде всего нужна стабильная долгосрочная налоговая политика. "Инвестиции в энергетику – долгосрочны, и если их делать, то надо понимать, что и правила игры будут долгосрочные", – отметил губернатор.

Нефтяные компании заявляют о серьезном сокращении инвестиций в нефтяные проекты, но сохраняют объем инвестиций на газ.