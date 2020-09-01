Представители зарубежных государств возложили цветы к Вечному огню в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Представители зарубежных государств, которые прибыли в Тюмень для участия в Тюменском нефтегазовом форуме, возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь" на Исторической площади 23 сентября.

Директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов рассказал гостям об истории памятника, о роли героических тюменцев в Великой Победе над врагом, который угрожал всему миру, и предложил почтить минутой молчания память павших.

Напомним, что члены иностранных дипмиссий высоко оценили организацию ТНФ-2020. Генеральный консул Азербайджанской Республики в Екатеринбурге Ильгар Фазиль оглы Искендеров отметил, что Тюмень - замечательный и добрый сибирский город, который для Азербайджана имеет особое значение, потому что первооткрывателем тюменской нефти был Фарман Курбан оглы Салманов. И. о. генерального консула Великобритании и Северной Ирландии в Екатеринбурге госпожа Джуди Кпогхо призналась, что это ее первый визит в Тюменскую область и она очень впечатлена всем, что удалось здесь увидеть. Советник по торгово-экономическим вопросам отделения посольства Республики Беларусь в РФ в Екатеринбурге Виталий Войтик обратил внимание на то, что на Тюменском нефтегазовом форуме рассматривают очень серьезные стратегические вопросы по развитию отрасли на ближайшие 20-25 лет.

Дарья Казакова