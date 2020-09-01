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Советник посольства Беларуси в России оценил гостеприимство тюменцев на TNF

Политика, 20:13 23 сентября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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На Тюменском нефтегазовом форуме рассматривают очень серьезные стратегические вопросы по развитию отрасли на ближайшие 20-25 лет. Такими впечатлениями от посещения мероприятия поделился советник по торгово-экономическим вопросам отделения посольства Республики Беларусь в РФ в Екатеринбурге Виталий Войтик.

Он пояснил, что вступил в должность в апреле этого года, поэтому для него визит как на форум, так и в Тюменскую область в целом - первый опыт знакомства с регионом. Советник поблагодарил правительство области за приглашение, и в частности, лично заместителя главы региона Андрея Пантелеева.

"Впечатления самые замечательные, очень гостеприимно. Это интересный и серьезный форум, который собрал большое количество крупнейших компаний как России, так и зарубежных. Мы посетили и дипломатический корпус, смогли пообщаться с представителями правительства региона и администрации города. В Беларуси есть предприятия нефтегазовой отрасли - это два нефтеперерабатывающих завода, Мозырский и Новополоцкий, крупнейшие потребители газа "Гродноазот", который выпускает удобрения, "Могилевхимволокно" и ряд других", - рассказал Виталий Войтик.

Представитель дипмиссии напомнил, что отделение посольства РБ присутствует в Уральском федеральном округе около 19 лет, и в следующем году отметит юбилей.

"20 июня мы провели в онлайн-режиме двустороннюю рабочую группу с Тюменской областью, наметили ряд направлений, по которым и дальше будем сотрудничать. Уверен, что наша совместная работа и дальше будет только крепнуть и приносить положительные плоды для обеих сторон", - подчеркнул он.

Дарья Казакова

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# международные отношения , Республика Беларусь , ТНФ

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