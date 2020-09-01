Андрей Пантелеев рассказал, какой экономический эффект ожидается от нефтепромышленного кластера

| Фото: Донат Сорокин / ТАСС | Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Об экономическом эффекте от создания нефтепромышленного кластера в Тюменской области рассказал заместитель главы региона Андрей Пантелеев на Тюменском нефтегазовом форуме 23 сентября.

Он отметил, что итогом работы кластера станет увеличение объема инвестиций, числа рабочих мест и объема выручки компаний.

"До 2025 года мы планируем рост объема инвестиций до ста миллиардов рублей. Кроме того, по подсчетам аналитиков, количество рабочих мест увеличится до 37 тысяч. А объем выручки компаний может возрастать ежегодно на 160 миллиардов рублей", - сообщил Андрей Пантелеев.

Он подчеркнул, что число компаний, желающих вступить в новый нефтепромышленный кластер, приблизилось к 40. В рамках Тюменского нефтегазового форума было подписано около 10 соглашений, в том числе о вступлении в кластер. И это не окончательная цифра.

В то же время, по словам Андрея Пантелеева, важным остается не столько количество компаний, сколько качество их взаимодействия.

"Мы обсуждали это на панельной дискуссии, чтобы каждый четко понимал целевые показатели и задачи, которые необходимо ставить перед собой. Именно на стыке решения этих задач возникают конкурентные преимущества, которые нужны сегодня", - добавил он.

Любовь Голышева