  • 23 сентября 202023.09.2020среда
  • USD76,2711
    EUR89,4813
  • В Тюмени 6..8 С 8 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Андрей Пантелеев рассказал, какой экономический эффект ожидается от нефтепромышленного кластера

Экономика, 21:43 23 сентября 2020

Донат Сорокин / ТАСС | Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Об экономическом эффекте от создания нефтепромышленного кластера в Тюменской области рассказал заместитель главы региона Андрей Пантелеев на Тюменском нефтегазовом форуме 23 сентября.

Он отметил, что итогом работы кластера станет увеличение объема инвестиций, числа рабочих мест и объема выручки компаний.

"До 2025 года мы планируем рост объема инвестиций до ста миллиардов рублей. Кроме того, по подсчетам аналитиков, количество рабочих мест увеличится до 37 тысяч. А объем выручки компаний может возрастать ежегодно на 160 миллиардов рублей", - сообщил Андрей Пантелеев.

Он подчеркнул, что число компаний, желающих вступить в новый нефтепромышленный кластер, приблизилось к 40. В рамках Тюменского нефтегазового форума было подписано около 10 соглашений, в том числе о вступлении в кластер. И это не окончательная цифра.

В то же время, по словам Андрея Пантелеева, важным остается не столько количество компаний, сколько качество их взаимодействия.

"Мы обсуждали это на панельной дискуссии, чтобы каждый четко понимал целевые показатели и задачи, которые необходимо ставить перед собой. Именно на стыке решения этих задач возникают конкурентные преимущества, которые нужны сегодня", - добавил он.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Андрей Пантелеев , нефтепромышленный кластер , Тюменский нефтегазовый форум

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:43 23.09.2020Андрей Пантелеев рассказал, какой экономический эффект ожидается от нефтепромышленного кластера
18:52 23.09.2020Восемь квартир получат работники социальной сферы Голышмановского округа
17:46 23.09.2020Предприниматели узнали о новшествах "Тюменской марки-2020"
17:35 23.09.2020На Ямале испытали беспилотный вертолет "Тайбер"