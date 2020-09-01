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Углеродный след продукта станет таким же важным для потребителя, как цена и состав, уверен эксперт

Экономика, 11:51 24 сентября 2020

Владислав Бурнашев/фотохост-агентство ТАСС | Владислав Бурнашев/фотохост-агентство ТАСС

В недалеком будущем углеродный след продукта будет таким же обязательным критерием для выбора потребителя, как цена и состав, а в любом полимерном изделии будет определенный процент содержания вторсырья и биокомпонента. Такое мнение высказал председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов на Тюменском нефтегазовом форуме 23 сентября.

Он отметил, что со стороны клиентов к производителям синтетических материалов идет большой запрос на экологические компоненты.

"Мы производим пищевую упаковку и видим, с одной стороны, очень позитивный запрос, чтобы мы расширяли предложение и свойства полимерной продукции, потому что общий экологический след от нее лучше, чем от большинства других продуктов, если не от всех, которые могут использоваться как альтернатива. С другой стороны, мы видим запрос и на то, чтобы помогать решать обратную сторону полимерной продукции - возможности ее переработки", - пояснил Дмитрий Конов.

Индустрия нефтегазохимии должна искать технологии, способы вовлечения уже ранее произведенного полимера в виде изделия обратно в производство. СИБУР уже запустил в Башкортостане проект по выпуску полиэтилентерефталата с добавлением вторичного сырья. Компания инвестирует значительные средства в технологии переработки полимеров различной степени "испорченности" и грязности и вовлечения их обратно в технологический процесс.

Председатель правления "СИБУР Холдинг" обратил внимание на то, что нефтяные компании также инвестируют в модернизацию своих мощностей. Он особенно отметил отрасль обращения с ТБО, развитие которой в России назвал правильным и поступательным.

"Несколько лет назад ее в стране практически не существовало, а сейчас она развивается, не без проблем и перебоев, но таким образом, что извлекает больше, чем мы как нефтегазохимические компании можем перерабатывать. Нам нужно поступление этого продукта, и отрасль обращения с твердыми бытовыми отходами будет в дальнейшем создавать все больше возможностей для их переработки", - считает Дмитрий Конов.

Дарья Казакова

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# Александр Дюков , вторсырье , мусоропереработка , нефтехимия , полимеры , СИБУР Холдинг , экология

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