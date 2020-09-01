В ТИУ откроют курсы по цифровизации нефтегазовой отрасли

| Фото: ТАСС, Донат Сорокин | Фото: ТАСС, Донат Сорокин

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Специализированные курсы по цифровизации нефтегазовой отрасли, комплексному планированию и сопровождению бурения создадут в Тюменском индустриальном университете совместно с ООО "Геонавигационные технологии", группа компаний "Цифра".

Соответствующее соглашение подписали ректор университета Вероника Ефремова и директор компании Сергей Стишенко на ТНФ-2020 в Тюмени 24 сентября.

Представители "Геонафт" будут участвовать в учебном процессе, развитии материально-технической базы университета, проводить профориентационные мероприятия, в том числе в области информационных технологий. По словам Вероники Ефремовой, это откроет новые возможности для студентов вуза.

"Такие соглашения - всегда большое событие для университета. Это новый пласт в области цифровизации, анализа и формирования больших баз данных, что усилит наши основные программы подготовки. А это, в свою очередь, даст реальный эффект в развитии региональной индустрии", - отметила она.

Также в ТИУ лицензировали новую программу специализации - "Горное дело", профиль "Маркшейдер". "Теперь у нас готов полный комплект программ - от геологии до транспорта", - подчеркнула Вероника Ефремова.

Евгения Шевцова