Илья Дементьев: "Газпром нефть" заинтересована в сотрудничестве с тюменскими вузами

Ректор корпоративного университета компании Илья Дементьев | Фото: ТАСС, Донат Сорокин Ректор корпоративного университета компании Илья Дементьев | Фото: ТАСС, Донат Сорокин

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ПАО "Газпром нефть" заинтересовано в создании программ по подготовке кадров для нефтегазовой отрасли совместно с Тюменским госуниверситетом и Тюменским индустриальным университетом, сообщил ректор корпоративного университета компании Илья Дементьев на ТНФ-2020.

Среди специализаций он выделил высококвалифицированных нефтяных и горных инженеров - в них особенно нуждается компания. Такие программы подготовки уже работают в тюменских вузах и, по словам Дементьева, дают хороший эффект.

С 2015 года также работает выпускающая базовая кафедра ПАО "Газпром нефть" в архитектурно-строительном университете в составе ТИУ. Здесь готовят специалистов-строителей для "Газпром нефти".

"Никто не отменял освоения новых месторождений, развития производственной инфраструктуры, поэтому такие специалисты нам очень нужны. Подобные базовые кафедры - не единственная форма сотрудничества с вузами, но одна из приоритетных", - сказал Илья Дементьев.

Евгения Шевцова