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БК "Нефтехимик" с поражения стартовал в кубке России

Спорт, 10:55 26 сентября 2020

БК "Нефтехимик" | Фото: БК "Нефтехимик"

Тобольский БК "Нефтехимик" с поражения стартовал в отборочном раунде кубка России в Магнитогорске.

Во встрече с местным "Металлургом" тоболяки уступили - 79:91. Начало матча осталось за хозяевами площадки. Они выиграли первый период - 20:14, а к большому перерыву увеличили разрыв до десяти очков - 47:37. В третьем игровом отрезке тоболякам удалось немного сократить разрыв в счете, но в заключительной четверти "Металлург" довел матч до победы.

Самым результативным в составе "Нефтехимика" стал Кирилл Архипов. На его счету 22 очка, шесть подборов и один перехват. Алексей Жуканенко набрал 18 очков.

26 сентября "Нефтехимик"сыграет с БК "Барнаул" из Алтайского края. Начало матча в 15 часов.

Евгений Новоселов

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# БК Нефтехимик , Тобольск

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