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Тридцать две семьи Абатского района получат новое жилье

Экономика, 17:17 26 сентября 2020

minstroyrf.gov.ru/ | Фото: minstroyrf.gov.ru/

32 семьи Абатского района получат квартиры в новом доме в с. Абатское по ул. Строителей, 1а. Дом сдан в эксплуатацию летом 2020 года.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в администрации муниципалитета, дом по улице Строителей возвели специально для льготников.

Первыми новоселами стали участники программы предоставления жилья детям-сиротам. Ключи от квартир, в основном, однокомнатных получат инвалиды первой, второй групп, ветераны боевых действий, реабилитированные и другие.

21 и 25 сентября девять человек получили свидетельства о предоставлении жилья. Из 32 квартир, две – служебное жилье. Квартиры для льготников приобретены за счет областного бюджета.

Анжела Лебедева

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# дом , жилье , квартиры , национальный проект Жилье и городская среда

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