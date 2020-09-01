Тридцать две семьи Абатского района получат новое жилье

| Фото: minstroyrf.gov.ru/ | Фото: minstroyrf.gov.ru/

32 семьи Абатского района получат квартиры в новом доме в с. Абатское по ул. Строителей, 1а. Дом сдан в эксплуатацию летом 2020 года.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в администрации муниципалитета, дом по улице Строителей возвели специально для льготников.

Первыми новоселами стали участники программы предоставления жилья детям-сиротам. Ключи от квартир, в основном, однокомнатных получат инвалиды первой, второй групп, ветераны боевых действий, реабилитированные и другие.

21 и 25 сентября девять человек получили свидетельства о предоставлении жилья. Из 32 квартир, две – служебное жилье. Квартиры для льготников приобретены за счет областного бюджета.

Анжела Лебедева