Уватские бегуны: запомнился каждый сантиметр Тобольского полумарафона

| Фото: Виктории Малыгиной | Фото: Виктории Малыгиной

Бегуны из Увата: тренер-преподаватель по плаванию Дмитрий Заскалин, оператор технологических установок на Тямкинском месторождении Владимир Толстогузов и пресс-секретарь администрации Уватского района Виктория Малыгина вышли на дистанцию 10 км Тобольского полумарафона 27 сентября.

Как рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" Дмитрий Заскалин, запомнился каждый сантиметр трассы. Атмосфера на полумарафоне позитивная.

"10 километров преодолел за 50 минут с копейками, то есть на 1 километр получилось 5,02. Своим результатом доволен, думал, будет хуже. Тоболяки подбадривали. Все бежали одной большой семьей", - говорит он.

| Фото: Виктории Малыгиной | Фото: Виктории Малыгиной

Владимир Толстогузов не планировал оказаться в числе победителей или призеров. Бежал легко, непринужденно, но все же время показал лучше, чем у земляка.

"Пробежал за 47 минут 55 секунд. В таких масштабах – это первый мой забег. Организация прекрасная. По трассе сопровождение – вода, волонтеры. После старта в Тобольске захотелось пробежать полумарафон и не важно, в каком городе", - сказал он.

Опытная бегунья, участник нескольких марафонов Виктория Малыгина отметила высокую организацию соревнований и погоду, которая важна для атлетов.

"Погода нам благоволила: немного облачно, ветер небольшой, без дождя. Трасса отличная, настроение еще лучше. Все спортсмены с приподнятым настроением. Для меня этот старт на 10 километров - это как разминка. Пробежала за один час. Я бежала с подругой из Тюмени Мариной Климович. Поддерживали друг друга, все здорово", - отметила Виктория Малыгина.

| Фото: Виктории Малыгиной | Фото: Виктории Малыгиной

150 человек, в том числе глава города Максим Афанасьев, вышли на старт 10-километрового забега. Всего в Тобольском полумарафоне участвовали 580 бегунов из разных городов страны.

По признанию уватских спортсменов, этот праздник спорта дал стимул к участию в следующих забегах. Оператор технологических установок Владимир Толстогузов пообещал выйти на всю дистанцию полумарафона в Тобольске в 2021 году, тренер-преподаватель по плаванию Дмитрий Заскалин составит ему компанию, а пресс-секретарь администрации Уватского района Виктория Малыгина примет участие в ночном забег в Екатеринбурге на 10 км уже 4 октября.

| Фото: Виктории Малыгиной | Фото: Виктории Малыгиной

Анжела Лебедева