Александр Моор поздравил работников сферы дошкольного образования с праздником

| Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил работников сферы дошкольного образования с праздником.

В своих официальных аккаунтах во ВКонтакте, Одноклассники и Instagram он написал о воспитателе тюменского "Яслеграда" Виктории Мелинчук. В ее группе – дети двух-трех лет. Видно, что они доверяют своему наставнику и даже по утрам говорят: "Я скучал по тебе, я тебя люблю".

"Это не я выбирала профессию, а профессия выбрала меня. Все детство проходило среди детей, и сама я мечтала работать в педагогике, у меня мама - учитель, бабушка - воспитатель, еще одна бабушка – учитель. Поэтому в профессию я шла с большим желанием", – рассказывает она.

По словам главы региона, Виктория – одна из тысяч педагогов, которые работают сегодня в сфере дошкольного образования Тюменской области. Эти люди особенные, они умеют смотреть на мир глазами детей и каждый день создавать чудо. Сегодня в области сформировано сильное профессиональное сообщество – воспитатели встречаются, обмениваются опытом, посещают образовательные курсы, повышают квалификацию. Власти стараются создать для этого все условия.

"Хочу поздравить всех работников сферы дошкольного образования с праздником и сказать огромное спасибо за вашу доброту, чуткость и внимание к вашим воспитанникам!" - сказал губернатор.