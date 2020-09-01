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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени сбытчика марихуаны отправили за решетку

Происшествия, 15:27 28 сентября 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, виновного в попытке сбыта наркотиков, осудили в Тюмени, сообщает областная прокуратура.

25-летний гражданин в апреле 2020 года из тайника забрал более пяти граммов марихуаны, после чего начал развозить наркотики по закладкам. Во время очередной закладки около дома по ул. Николая Федорова наркосбытчика задержали полицейские. При досмотре был обнаружен сотовый телефон с адресами тайников, из них изъяли остальную марихуану.

Суд назначил обвиняемому три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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# закладки , наркотики , прокуратура

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