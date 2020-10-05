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Заявиться на всероссийский конкурс бизнеса и инноваций успевают студенты региона

Экономика, 09:13 05 октября 2020

www.edu.gov.ru | Фото: www.edu.gov.ru

Заявиться на Всероссийский конкурс молодых предпринимателей могут студенты и молодые специалисты Тюменской области. К участию приглашают студенческие команды в составе четырех-шести человек, представляющие вузы или инжиниринговые центры, сообщают организаторы.

Конкурс инициировало Министерство науки и высшего образования России. Он проходит с 1 января по 25 декабря 2020 года по направлениям "Автонет", "Аэронет", "Маринет", "Нейронет", "Сейфнет", "Технет", "Технет", "Фуднет", "Хэлснет", "Энерджинет". Команды самостоятельно проводят маркетинговые исследования и определяют конкретные темы своих проектов.

Заявки принимаются до 15 ноября, представителям Тюменской области организаторы рекомендуют заявиться и подать конкурсные проекты до 28 октября. Региональные отборочные этапы завершатся 1 декабря. Отобранные экспертами проекты попадут в финал, который состоится 6-20 декабря 2020 года, и получат поддержку менторов.

Финальные мероприятия включают конкурс проектов, соревнования и турниры по профессиональным компетенциям, образовательную, деловую и выставочную программу.

Зарегистрироваться, ознакомиться с Положением и следить за актуальными новостями можно на сайте конкурса.

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# бизнес , инновации

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