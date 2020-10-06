Тоболяков старшего поколения ждут на занятиях оздоровительной гимнастикой

| Фото: федерация фитнес и спортивной аэробики Тобольска | Фото: федерация фитнес и спортивной аэробики Тобольска

Дополнительная вечерняя группа оздоровительной гимнастики открылась в Тобольске, сообщает городская федерация фитнес и спортивной аэробики.

Тренировки ведет преподаватель высшей категории Марина Скороходова. Занятия включают суставную и дыхательную гимнастику, упражнения для внутренних органов, проработку всех отделов позвоночника, укрепление мышц, связок, сухожилий.

На тренировки приглашают мужчин и женщин среднего и зрелого возраста. Постоянные занятия помогут избавиться от хронических заболеваний, забыть про лекарств.

Занятия будут проводится по понедельникам и средам в СК "Иртыш". Начало тренировок - в 18 часов 30 минут.