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Тоболяков старшего поколения ждут на занятиях оздоровительной гимнастикой

Спорт, 08:51 06 октября 2020

федерация фитнес и спортивной аэробики Тобольска | Фото: федерация фитнес и спортивной аэробики Тобольска

Дополнительная вечерняя группа оздоровительной гимнастики открылась в Тобольске, сообщает городская федерация фитнес и спортивной аэробики.

Тренировки ведет преподаватель высшей категории Марина Скороходова. Занятия включают суставную и дыхательную гимнастику, упражнения для внутренних органов, проработку всех отделов позвоночника, укрепление мышц, связок, сухожилий.

На тренировки приглашают мужчин и женщин среднего и зрелого возраста. Постоянные занятия помогут избавиться от хронических заболеваний, забыть про лекарств.

Занятия будут проводится по понедельникам и средам в СК "Иртыш". Начало тренировок - в 18 часов 30 минут.

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# гимнастика , Тобольск

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