Тюменских наркодельцов отправили в колонию на двадцать лет

| Фото: Тобольский межмуниципальный отдел МВД России | Фото: Тобольский межмуниципальный отдел МВД России

20 лет и шесть месяцев исправительной колонии строгого режима на двоих получили в Тюмени наркодельцы, сообщает региональная прокуратура.

Центральный районный суд признал жителей Тюмени 36-и и 37-и лет виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Как следует из материалов уголовного дела, ночью 16 октября 2019 года сотрудники ДПС на ул. Щербакова остановили для проверки документов автомобиль Mazda. У водителя и пассажира имелись признаки опьянения.

При досмотре у водителя и в машине были обнаружены свертки с мефедроном массой более 15 граммов. Наркотик предназначался для сбыта через тайники. Суд назначил подсудимым 10 лет и 10 лет и шесть месяцев лишения свободы соответственно.