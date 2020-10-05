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Тюменских наркодельцов отправили в колонию на двадцать лет

Происшествия, 16:05 05 октября 2020

Тобольский межмуниципальный отдел МВД России | Фото: Тобольский межмуниципальный отдел МВД России

20 лет и шесть месяцев исправительной колонии строгого режима на двоих получили в Тюмени наркодельцы, сообщает региональная прокуратура.

Центральный районный суд признал жителей Тюмени 36-и и 37-и лет виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

Как следует из материалов уголовного дела, ночью 16 октября 2019 года сотрудники ДПС на ул. Щербакова остановили для проверки документов автомобиль Mazda. У водителя и пассажира имелись признаки опьянения.

При досмотре у водителя и в машине были обнаружены свертки с мефедроном массой более 15 граммов. Наркотик предназначался для сбыта через тайники. Суд назначил подсудимым 10 лет и 10 лет и шесть месяцев лишения свободы соответственно.

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# наркотики , прокуратура , суд , уголовное дело

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