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Новую лыжероллерную трассу опробовали ялуторовские бегуны

Спорт, 16:08 06 октября 2020

yalutorovsk-mr.admtyumen.ru/ | Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru/

День бега прошел в с. Памятное Ялуторовского района на новой лыжероллерной трассе, которая построена за счет средств областного бюджета. В километровом кроссе и эстафете участвовали команды администрации района, отдела образования, спортивной школы, комплексного центра социального обслуживания населения и предприятия "Строй проект".

Лидером в эстафете стала сборная районной администрации. Сотрудники отдела образования раньше всех финишировали в кроссе.

Трассу в 1000 метров преодолели участники вип-забега - главы сельских поселений и руководители предприятий и учреждений. Они состязались по возрастным категориям. Всех победителей и призеров глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг отметил грамотами и медалями.

В День бега отметили и тех, кто успешно сдал нормы ГТО. Золотой знак получил глава Старокавдыкского сельского поселения Анатолий Забоев. Зачетные квалификационные книжки и звания кандидатов в мастера спорта по армрестлингу вручены Алексею Шукану и Валерию Мышкину, первый разряд по армспорту присужден Ангелине Мамоновой.

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Анжела Лебедева

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# бег , ГТО , спорт , Ялуторовский район

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