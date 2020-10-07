В Тюмени изменили порядок выплат ветеранам на ремонт жилья

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Социальную выплату на ремонт жилого помещения будут предоставлять тюменским ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны независимо от проживания в квартире других лиц.

Соответствующие изменения внесли в административный регламент предоставления услуг по социальному обеспечению ветеранов, сообщает департамент городского хозяйства администрации Тюмени.

В документе уточняется, что общая сумма на ремонт жилья не может превышать 150 тыс. рублей на заявителя. В перечень работ на балконах, лоджиях, верандах и террасах теперь включается ремонт или замена электропроводки.

Обратиться за социальной выплатой и узнать подробности можно в департаменте городского хозяйства администрации Тюмени на ул. Урицкого, 28/1. Предварительно нужно записаться по тел.: 64-62-35, 64-62-45.