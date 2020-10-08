Тюменские предприниматели будут ходить друг к другу в гости

Фото из группы ТПП ТО во Вконтакте Фото из группы ТПП ТО во Вконтакте

Мероприятия делового сезона Торгово-промышленной палаты Тюменской области планируется проводить на площадках компаний – членов ТПП ТО.

По мнению президента Торгово-промышленной палаты региона Эдуарда Абдуллина, это располагает к неформальному общению, сближению и доверительным отношениям. В своем аккаунте в Instagram Эдуард Абдуллин написал, что поделился идеей с бизнесменами во время вручения членских билетов новым членам ТПП.

Предприниматели идею поддержали. На встрече они отметили, что живое общение всегда приносит радость, обмен опытом и новые знакомства.

Отметим, что в 2020 году в ТПП ТО вступили более 50 компаний. 30 из них получили членские билеты в торжественной обстановке.

Евгения Шевцова