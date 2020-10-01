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В Тюмени реконструировали магистральный водовод на Широтной

Экономика, 12:36 12 октября 2020

«Росводоканал-Тюмень» | Фото: «Росводоканал-Тюмень»

Реконструкцию магистрального водовода на ул. Широтной в Тюмени завершил "Росводоканал", сообщает пресс-служба компании.

В границах улиц Олимпийская - Монтажников проложено 778 метров трубопровода диаметром 800 мм. Строительно-монтажные работы продолжались менее трех месяцев. За этот короткий период проложены сети, капитально отремонтирована одна и построено еще две водопроводные камеры, смонтирована новая запорная арматура. После работ на земле проведены мероприятия по благоустройству.

"Стальной водовод на улице Широтной работал с 1989 года, но в последнее время на нем довольно часто происходили утечки. Поэтому его включили в инвестиционную программу водоканала, в рамках которой и была проведена реконструкция", - рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

Переключение абонентов на новый водовод запланировано на 13 октября. Работы начнутся в 22 часа и продлятся до 20 часов следующего дня. Малоэтажные дома восточного округа будут отключены от водоснабжения. В многоквартирных домах округа от улицы Монтажников до Войновки давление будет снижено до полного отсутствия водоснабжения на верхних этажах.

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# Росводоканал Тюмень

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