Тюменские рыбаки закрыли летний рыболовный сезон

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Более 30 человек приняли участие в открытом чемпионате Тюмени по рыболовному спорту донной удочкой, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Профессиональные рыбаки и любители общими усилиями за несколько часов поймали около 2 кг рыбы. Как рассказал главный судья соревнований Игорь Савиных, результат не большой, но вполне ожидаемый.

"Мы этого ожидали, так как рыба уже готовится к зиме. Для сравнения, буквально месяц назад проводили турнир, там на одного участника приходилось до 8 кг улова. Но все же соревнования состоялись. Самое главное, что все остались довольны - познакомились, пообщались".

В командном зачете победителями чемпионата стали "Иностранцы". Команда была сформирована на месте за полчаса до старта. Рыбаки из Кургана, Екатеринбурга и Казахстана познакомились друг с другом на месте проведения соревнований. Второе общекомандное место заняли рыбаки "Альтернативы-1", третьими стали спортсмены из "Туры".

В личном зачете первое место занял Александр Стасишкис, второе место у Алексея Мочалова, третье место досталось Сергею Романенко. Специальный приз за самую крупную рыбу (550 гр) получил Алексей Мочалов.

Чемпионат города по рыбной ловле донной удочкой закрыл летний сезон для тюменских рыбаков.