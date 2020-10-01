Угонщик из Ярково уснул в чужой иномарке

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

В с. Ярково полиция задержала подозреваемого в покушении на угон. Нетрезвый мужчина не успел уехать на чужой иномарке и уснул в салоне, сообщает межрайонный отдел УМВД "Тобольский".

Владелец автомобиля позвонил в дежурную часть полиции села и рассказал, что в его машине разбиты окна, а внутри спит неизвестный. Правоохранители задержали злоумышленника.

Как выяснилось, ранее неоднократно судимый за угоны селянин 1992 года рождения возвращался из гостей домой. По пути пьяный мужчина заметил автомобиль и решил на нем покататься. Принесенным из дома топором он разбил окна иномарки. Пытаясь завести машину замыканием проводов, угонщик уснул на месте преступления.

Свою вину селянин признал и обязался оплатить ремонт автомобиля. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.